Grande Fratello Vip, concorrente vuole abbandonare la casa: “Fatemi uscire”

Lo dico da due settimane, la ragazza che ha vinto Miss Italia è in assoluto il personaggio più anonimo di qualsiasi edizione del Grande Fratello Vip. Le pochissime volte che appare durante la diretta fa rimpiangere Martina Hamdy e la modella dei piedi del GF Vip 2. La Miss però una cosa buona l’ha fatta: ieri ha chiesto di lasciare la casa del GF Vip. La concorrente – mentre parlava con Patrick – ha fatto un appello al pubblico.

“Domani voglio tornare a casa. Spero che mi aiuteranno. Ho detto quello che sento, fatemi uscire. Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che domani il pubblico mi voti, perché voglio tornare a casa. Io qui non riesco a starci per come sono messa. Purtroppo non mi passa, quindi mi sono sfogata e ho detto quello che voglio.

La cosa che mi farebbe stare più felice? Abbandonare adesso. Vediamo domani cosa succede.

Io ringrazio il pubblico, perché mi sostiene, perché mi ama, perché ha capito chi è Carlotta. Mi sono fatta conoscere e ho dato tutta me stessa. Sento di non farcela più fisicamente, domani vorrei tornare a casa. Spero che il pubblico mi faccia tornare dalla mia famiglia, grazie”.