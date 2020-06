Grande Fratello Vip: svelati i nomi di altre due concorrenti ad un passo dalla firma

Il cast del Grande Fratello Vip 5 sembrerebbe essere all’insegna del #GirlPower perché in queste settimane sono trapelati moltissimi nomi perlopiù femminili. E se Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento sembrerebbero essere già nel cast, Dagospia oggi ha svelato altre due candidate che sarebbero ad un passo dalla firma: Rosanna Cancellieri e Vera Gemma.

“Alfonso Signorini si prepara al bis e con il suo gruppo di lavoro continua a lavorare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre con doppio appuntamento settimanale su Canale 5. Oltre ai nomi anticipati da Tvblog Elisabetta Gregoraci (in attesa dell’ok dall’ex Briatore) e Flavia Vento potrebbero arrivare nel cast la giornalista Rosanna Cancellieri e la figlia d’arte Vera Gemma, reduce dall’esperienza a Pechino Express. Contatti e trattative in corso, arriverà la fumata bianca?”

Rosanna Cancellieri e Vera Gemma non sono vergini di reality show, dato che la prima ha partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi (quella della lite fra Antonella Elia ed Aida Yespica), mentre l’altra è stata protagonista sia di Ritorno Al Presente, sia di Pechino Express dove l’abbiamo vista in coppia prima con Asia Argento e successivamente con Gennaro Lillio. A questo punto buttate in casa anche Soleil Sorge e prendiamo i popcorn.



Insomma, Soleil ha lasciato il segno in tutti i programmi a cui ha partecipato (Uomini e Donne, Isola dei Famosi, Pechino Express), perché quindi non assistere ad un round two con Vera Gemma proprio nella casa del Grande Fratello Vip?

Super Alfio asseconda la nostra sete di trash.



Grande Fratello Vip 5: i rumor sul cast

Cristina Buccino, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Maria Teresa Buccino, sorella di…

Michela Quattrociocche, attrice

Francesca Cipriani, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Elisabetta Gregoraci, conduttrice

Gabriel Garko, attore

Massimiliano Morra, attore

Flavia Vento, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Patrizia De Blanck, contessa (ex Isola dei Famosi)

Andrea Damante, deejay (ex Grande Fratello Vip)

Giulia De Lellis, influencer (ex Grande Fratello Vip)

Carmen Russo, ballerina (ex Grande Fratello Vip)

Enzo Paolo Turchi, ballerino (ex Isola dei Famosi)

Andrea Cerioli, influencer (ex Grande Fratello)

Arianna Cirrincione, influencer (ex Uomini e Donne)

Francesco Ricci, influencer

Enock Barwuah, fratello di

Rosanna Cancellieri, giornalista (ex Isola dei Famosi)

Vera Gemma, figlia d’arte (ex Pechino Express)