Grande Fratello Vip rainbow: nella casa ci sono 7 concorrenti gay o bisessuali – l’indizio di Dagospia

Il Grande Fratello è sempre stato un programma rainbow, nella casa più spiata d’Italia sono entrate diverse persone transessuali, omosessuali e bisessuali negli ultimi anni. Ci sono stati coming out e anche baci tra fidanzate (Veronica e Valentina al GF 15). In questa edizione del reality sono entrate due donne che fanno parte della comunità LGBT. Fernanda Lessa ha dichiarato recentemente di aver avuto una bella storia con una donna famosa, mentre Licia Nunez ha una compagna da diversi anni. Come se non bastasse, Aristide Malnati qualche giorno fa ha fatto un mezzo coming out, dichiarandosi biromantico. L’archeologo infatti ha detto di aver provato amore solo per uomini, aggiungendo però di essere attratto fisicamente dalle donne.

“I miei veri amori, le vere infatuazioni, a livello di intensità sentimentale e intellettuale le ho sempre provate con gli uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne. La grande partecipazione a livello sentimentale le ho provate solo con uomini della mia età o più maturi. Invece a livello fisico da persone più giovani”.

Oggi Dagospia ha lanciato uno scoop firmato da Alberto Dandolo, secondo il quale al GF Vip 4 ci sarebbero ben 7 concorrenti gay o bisessuali. Il giornalista ha anche dato un indizio. Uno di questi concorrenti sarebbe un ragazzo che si fa “stipendiare” dalle donne, ma che frequenta anche gli uomini della Milano bene.

“La casa arcobaleno: oltre a Licia Nunez e Aristide Malnati che ha fatto coming out in diretta, al ”Gf Vip” ci sono altri 5 concorrenti gay o bisex ”mascherati”. Bonus: uno si fa stipendiare dalle donne ma ama mandare il suo discreto attrezzo alla Milano per pene”.

Ovviamente non sappiamo se tutto questo sia vero, in ogni caso i coming out sono ben accetti e sono dei bei momenti televisivi. In un programma così popolare come il GF Vip sarebbe bello vedere dei ragazzi parlare in tutta tranquillità del loro orientamento. Staremo a vedere.