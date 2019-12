Grande Fratello Vip, annunciati due nuovi concorrenti: c’è anche Pago

A meno di un mese dall’inizio del Grande Fratello Vip continua imperterrito l’annuncio dei concorrenti e dopo aver ufficializzato Rita Rusic, Alfonso Signorini tramite il suo profilo Instagram ha svelato la presenza di un modello italiano che ha trovato il successo in America: Andrea Denver.

Vi mostro il suo curriculum:

Andrea Denver, battute a parte, ha sfilato per i più grandi stilisti ed ha preso parte a numerosi video musicali di popstar internazionali fra cui Jennifer Lopez e Taylor Swift. In un’occasione riuscii anche ad intervistarlo: sono trascorsi circa sei anni da allora.

E se Andrea Denver è sconosciuto ai più, un altro nome confermato è quello del cantante Pago visto di recente a Temptation Island Vip, dove ne è uscito con le ossa rotte a causa della separazione da Serena Enardu.

Pago annuncerà la sua presenza nel cast del GF Vip domani a Verissimo di Silvia Toffanin e considerando quanto sia piaciuto nella precedente esperienza televisiva non mi stupirei se il pubblico lo portasse alla vittoria.