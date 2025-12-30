Grande Fratello Vip, Signorini si auto-elimina | Mediaset lo rimpiazza in un secondo: ecco chi condurrà

Il lavoro per la nuova edizione del Grande Fratello Vip era già in fase avanzata, con un cast quasi definito e una macchina produttiva pronta a partire. Tuttavia, l’inchiesta che ha coinvolto Alfonso Signorini, con le successive rivelazioni di Fabrizio Corona, ha portato il direttore di Chi a fare un passo indietro.

Da quel momento, un silenzio ufficiale ha avvolto il programma, ma un fermento sotterraneo suggerisce una profonda riorganizzazione. Si parla di candidature congelate e di nuovi provini segreti gestiti da una nuova figura chiave all’interno di Mediaset. Questo scenario ha rimesso in discussione non solo la conduzione, ma anche l’intero cast, precedentemente approvato da Pier Silvio Berlusconi.

I candidati più accreditati per la conduzione

Con l’autosospensione di Alfonso Signorini, l’attenzione si sposta sulla ricerca del nuovo timoniere del Grande Fratello Vip. La candidata più quotata è Ilary Blasi, un volto noto e apprezzato, che ha già condotto con successo tre edizioni del reality. Nonostante il recente insuccesso di The Couple – Una Vittoria Per Due, molti commentatori televisivi concordano sul fatto che la colpa non sia imputabile alla sua conduzione, mantenendola in pole position.

Un altro nome di peso è quello di Simona Ventura, che ha già avuto esperienza con l’ultima edizione del Grande Fratello ‘Nip’. Sebbene gli ascolti non siano stati eccezionali, il problema era stato ampiamente attribuito alla struttura del reality con concorrenti non famosi, lasciando intatta la sua credibilità come conduttrice di punta. Entrambe le figure rappresentano una garanzia di esperienza e familiarità con il format.

Le sorprese e le ipotesi audaci per il GF Vip

Oltre ai nomi più prevedibili, emergono diverse ipotesi che potrebbero rivoluzionare la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tra queste, spicca Michelle Hunziker, attualmente senza programmi fissi dopo la chiusura di All Together Now e Michelle Impossibile & Friends. Il suo stile internazionale e la forte empatia con il pubblico la rendono una scelta interessante per un rilancio del format. Non si esclude neppure l’ipotesi di Veronica Gentili, che potrebbe portare un cambio di registro più giornalistico e incisivo. In lista compare anche Alessandra Viero, giornalista già valutata in passato per la conduzione del reality. Non mancano i veri coup de théâtre: da un lato, Sonia Bruganelli, già opinionista e profonda conoscitrice delle dinamiche interne del programma; dall’altro, l’ipotesi più estrema e discussa, quella di Selvaggia Lucarelli. Il suo eventuale approdo, seppur remoto, con la richiesta di “40 prime serate alla conduzione”, testimonia il clima di attesa e le aspettative attorno a questa edizione, promettendo un reality ricco di colpi di scena.