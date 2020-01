Grande Fratello Vip contro Il Cantante Mascherato: ecco chi ha vinto la sfida dello share

Ieri sera è andata in onda quella che sembrerebbe essere la prima (di una lunga serie, se non cambiano giorno di messa in onda) sfida dello share fra il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ed Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Lo show di Rai Uno che ha visto l’eliminazione dell’Unicorno (che si è scoperto essere Orietta Berti) ha fatto 4.437.000 telespettatori pari ad uno share del 20,85%, mentre la seconda puntata del Grande Fratello Vip con il confronto fra Pago e Serena Enardu ha fatto 2.922.000 telespettatori ed uno share del 16,76%.

Il Cantante Mascherato | Ascolti

1^ puntata: 4.437.000 spettatori, con il 20,85% di share

Grande Fratello Vip 4 | Ascolti

1^ puntata: 3.405.000 spettatori, con il 20,2% di share

2^ puntata: 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share