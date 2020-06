Grande Fratello Vip, oltre Damante e De Lellis in lizza anche altre due coppie di persone famose

Grande Fratello Vip goes to Temptation Island Vip? Le indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza su Instagram sono chiare:

“La prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini potrebbe essere incentrata sull’amore e sulle coppie. Tra i concorrenti spiccano una delle coppie più amate della Tv e del web: Giulia De Lellis e Andrea Damante, i due infatti potrebbero partecipare al reality in coppia come unico concorrente”.

L’indiscrezione su Giulia e Andrea è stata poi condita dalla rivelazione di altre due coppie famose in lizza per entrare: Carmen ed Enzo Paolo ed il bel Cerioli con la fidanzata.

“Tra gli altri nomi spuntano anche quelli di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Andrea Cerioli ed Arianna (Cirrincione, ndr)”.

Indiscrezione che da tale va presa. Sarà vero o no?

Grande Fratello Vip 5: i rumor sul cast

Cristina Buccino, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Maria Teresa Buccino, sorella di…

Michela Quattrociocche, attrice

Francesca Cipriani, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Elisabetta Gregoraci, conduttrice

Gabriel Garko, attore

Massimiliano Morra, attore

Flavia Vento, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Patrizia De Blanck, contessa (ex Isola dei Famosi)

Andrea Damante, deejay (ex Grande Fratello Vip)

Giulia De Lellis, influencer (ex Grande Fratello Vip)

Carmen Russo, ballerina (ex Grande Fratello Vip)

Enzo Paolo Turchi, ballerino (ex Isola dei Famosi)

Andrea Cerioli, influencer (ex Grande Fratello)

Arianna Cirrincione, influencer (ex Uomini e Donne)