Grande Fratello Vip: due concorrenti squalificati per aver infranto (per scherzo) il regolamento

Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro qualche ora fa hanno realizzato un Pesce d’Aprile ai loro coinquilini che però non è finito come previsto, dato che i due alla fine sono stati squalificati.

In accordo con Paola Di Benedetto i due hanno finto di litigare duramente scimmiottando la lite di qualche ora prima fra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, con tanto di imitazione di Pamela Prati in pieno mood ‘Chiamatemi un Taxi’.

Al termine della (finta) lite, infatti, i due hanno sbottato e sono usciti dalla Porta Rossa chiedendo a gran voce al Grande Fratello Vip di chiamar loro un taxi per tornare a casa.

Dopo pochi secondi sono rientrati in casa ridendo e svelando di aver fatto uno scherzo a tutti, ma purtroppo il regolamento è chiaro: aprire la Porta Rossa è proibito e comporta la squalifica immediata dal gioco. Patrick e Paolo – che hanno firmato il regolamento prima di entrare al GF Vip – lo sapevano, anche se credevano che gli autori avrebbero chiuso un occhio capendo lo spirito dello scherzo.

Purtroppo per loro così non è ed i due sono ufficialmente fuori dal gioco a causa di un Pesce d’Aprile mal riuscito, mentre voi ci siete cascati in pieno: dato che tutto quello che ho scritto fin’ora è frutto della mia fantasia.

E’ uno scherzo, b*tches!