Grande Fratello Vip: ecco chi vince secondo gli scommettitori

Chi vincerà la quarta edizione del Grande Fratello Vip?

Secondo gli scommettitori si potrebbe prospettare un testa a testa fra due uomini della Casa, l’ex gieffino Patrick Ray Pugliese ed il volto Mediaset Paolo Ciavarro, quest’ultimo supportato anche dai fan di Clizia Incorvaia.

E se Patrick e Paolo si contendono la medaglia d’oro, il terzo posto sembrerebbe appartenere già a Sossio Aruta, entrato in gioco a metà percorso. Dopo lui – secondo gli scommettitori di StanleyBet – dovrebbe esserci Antonella Elia, seguita (a sorpresa) da Aristide Malnati, che in 90 giorni di permanenza in quella Casa non ha creato neanche mezza dinamica.

Seguono questa cinquina Paola Di Benedetto ed Andrea Denver, ultimo sul tabellone.

Chi vincerà?

Vi ricordo che una nomination (in positivo) fra Patrick e Paolo c’è già stata di recente e quest’ultimo ha stra-vinto sull’ex gieffino, nulla gli vieterebbe quindi di replicare.

Che sia davvero Paolo Ciavarro il vincitore della quarta edizione del Grande Fratello Vip dopo Alessia Macari, Daniele Bossari e Walter Nudo?