Grande Fratello Vip: tutti gli eliminati presenti alla finale, ecco come faranno

Mercoledì sera durante la semifinale del Grande Fratello Vip il pubblicato ha fatto uscire Teresanna Pugliese.

TERESANNA È UFFICIALMENTE LA 3 VIP CHE DEVE ABBANDONARE LA CASA DEL #GFVIP pic.twitter.com/ONBQexwbUv — GrandeFratelloVIP_Official (@GFVIP_Official) April 2, 2020

Prima di salutare la bella napoletana, Alfonso Signorini ha detto: “Con te ci vediamo in finale. Mi raccomando vestiti bene che sarai alla finale”. La ragazza per un istante ha pensato ad un’eliminazione farlocca ed ha creduto di essere ancora in gioco, ma il conduttore ha chiarito tutto: “Intendo dire che tutti gli eliminati saranno invitati alla finale“.

In effetti i vipponi usciti fino ad oggi faranno una reunion mercoledì prossimo, ma da casa loro. Ieri sera infatti Teresanna durante una live Instagram ha detto che lei e gli altri concorrenti usciti dal reality non potranno essere in studio, ma che si collegheranno con delle dirette. Purtroppo era impossibiel fare altrimenti.

Quindi Teresanna ha detto che gli eliminati saranno collegati da casa?#gfvip — Violet (@ladyinviolet__) April 2, 2020

Allora raga ha chiarito Teresanna che non possono essere in studio (come era prevedibile) ma forse faranno il collegamento ognuno da casa sua ! Meglio di niente dai! #gfvip — Gioia (@Gioia_271094) April 2, 2020