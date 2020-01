Grande Fratello Vip: chiesta l’espulsione di un’altra concorrente

Espulsione mania al Grande Fratello Vip: dopo l’allontanamento di Salvo Veneziano (per le frasi dette su Elisa De Panicis) e la richiesta di Striscia la Notizia di espellere anche Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, un’altra concorrente è stata messa alla berlina. Questa volta si tratta di Fernanda Lessa.

A chiedere la testa della brasiliana è stata l’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace ed il manager Nando Moscariello. L’accusa? Omofobia.

Il concorrente Salvo Veneziano è stato espulso dal GF Vip perché con la violenza delle parole ha aggredito una donna. E non è anche violenza delle parole, definire una donna , anziché col suo nome, col suo orientamento sessuale? Chiamare Licia Nunez “la lesbica” è indice di omofobia. Fernanda Lessa merita l’espulsione, perché ha così discriminato una concorrente, solo perché l’aveva nominata. L’omofobia colpisce non solo gli omosessuali dichiarati, ma soprattutto quelli che vivono nel dolore e nella paura di raccontarsi, proprio per sfuggire al dileggio degli ignoranti omofobi. I responsabili del gf devono intervenire immediatamente per non diventare complici. Aspettiamo con fiducia”.

Fernanda Lessa, infatti, proprio un al termine della terza puntata ha usato più volte l’appellativo “la lesbica” per parlare di Licia Nunez.

Come già scritto in questo articolo, effettivamente non è bello rivolgersi a qualcuno (soprattutto con cui abbiamo discusso) dicendo “quel gay”, “quella lesbica“, visto che prima di tutto siamo persone, abbiamo un nome e mille caratteristiche da usare per identificarci, ma personalmente non credo che la Lessa abbia usato quella parola in senso dispregiativo. Ricordiamoci che Fernanda due mesi fa ha fatto coming out confessando di aver amato una ragazza famosa. Direi che è stata un po’ cafoncella, ma non voglio leggere dell’omofobia in questi due video.