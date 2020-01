Grande Fratello Vip, nel cast anche quattro ex storici gieffini e l’ex compagna di Imma Battaglia

A sorpresa ieri il Grande Fratello Vip ha annunciato una nuova concorrente, un nome che non era mai circolato online nel corso di quest’ultime settimane: quello di Licia Nunez.

Licia, nonostante il cognome spagnoleggiante, è in realtà una pugliese doc (il suo vero nome è infatti Lucia Del Curatolo) ed è conosciuta agli amanti delle telenovelas per aver recitato in Incantesimo, Vivere e Le Tre Rose Di Eva.

Dal 2004 al 2010 è stata legata sentimentalmente con Imma Battaglia. La loro storia è terminata quando Imma ha conosciuto e si è innamorata di Eva Grimaldi, che ha sposato l’anno scorso.

“Ho amato per tanti anni una donna stupenda, con grandi valori e grandi principi. Mi domando cosa possa esserci di male a dichiarare di aver amato una persona dello stesso sesso”.

Nel 2009 ha poi preso parte alla quinta edizione di Ballando con le Stelle.

A Licia Nunez si affiancheranno quattro ex gieffini storici, chiamati da Alfonso Signorini per omaggiare il ventennale del Grande Fratello: secondo Blogo sarebbero Sergio Volpini e Salvo Veneziano della prima edizione, Pasquale Laricchia della terza edizione e Patrick Ray Pugliese della nona e della tredicesima edizione. A quanto pare però non tutti e quattro diventeranno concorrenti ufficiali.