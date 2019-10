Grande Fratello Vip: ex tronista dice di no al reality

Visto il successo delle prime tre edizioni del Grande Fratello Vip, sono in molti i volti più o meno noti della tv ad essere interessati ad entrare nella casa di Cinecittà. Ma se opinionisti, ex naufraghi, tronisti e vallette sperano di essere presi in considerazione, c’è invece chi sarebbe capace di dire ‘no’ ad Alfonso Signorini. Sto parlando di una protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island Vip, Nilufar Addati.

La ragazza durante un’intervista rilasciata nel programma radiofonico ‘Turchesando’ ha rivelato che partecipare al Grande Fratello Vip non le farebbe bene.

“Viene chiesto un po’ in giro a diversi personaggi in questo periodo, ma no. Non credo che sia un’esperienza che ora possa farmi bene.”

Nilufar ha invece detto di avere un bel ricordo del suo percorso a Temptation Island Vip.

“Quello è un programma che ti mette davvero alla prova, prima come persona e dopo come coppia. Diciamo che la mia è stata un’esperienza tosta ma bella e mi ha insegnato un sacco di cose che tuttora mi porto dietro”.

B!tches chi vorreste vedere dentro la casa del GF Vip 4?



