Grande Fratello Vip: con Fabio Testi salgono a 18 i concorrenti ufficiali – ecco la lista completa

Come svelato da Tv Sorrisi & Canzoni sono 19 i vip chiamati ad animare la quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che debutterà mercoledì 8 gennaio su Canale Cinque. Ovviamente non tutti e 19 entreranno la prima puntata (..sarebbe una follia!) come presumibilmente non tutti e 19 saranno concorrenti ufficiali, ma andiamo per gradi.

Con il video presentazione di Fabio Testi salgono a 16 i concorrenti ufficiali annunciati dal Grande Fratello Vip: nel cast dei maschi, oltre il già citato Testi (che in passato ha partecipato al Gran Hermano Vip in Spagna) ci saranno anche Michele Cucuzza, Pago, Antonio Zequila, Aristide Malnati e gli ex gieffini Salvatore Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Il cast femminile, invece, è composto da Rita Rusić, Antonella Elia, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Licia Nunez e Fernanda Lessa.

Vi avevamo detto di restare sintonizzati… 😏 Anche lui entrerà nella Casa di #GFVIP 🎬 pic.twitter.com/9Pk7XMvAof — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2020



Secondo il ben informato Giuseppe Candela di Dagospia, alla lista dei 16 nomi annunciati ne mancano ancora 4: due di loro, tuttavia, saranno Paolo Ciavarro e Barbara Alberti.

Con Ciavarro e la Alberti nel cast (il primo confermato da Gabriele Parpiglia, la seconda da Michele Cucuzza) il cast del Grande Fratello Vip salirebbe a 18 concorrenti. All’appello ne mancherebbe così solo uno. Chi?

Il più accreditato sembrerebbe essere Andrea Denver, che lo stesso Signorini aveva parzialmente svelato su Instagram settimane fa…

Grande Fratello Vip, il cast

Adriana Volpe

Andrea Denver

Antonella Elia

Antonio Zequila

Aristide Malnati

Barbara Alberti

Clizia Incorvaia

Fabio Testi

Fernanda Lessa

Licia Nunez

Michele Cucuzza

Pago

Paola Di Benedetto

Paolo Ciavarro

Pasquale Laricchia

Patrick Ray Pugliese

Rita Rusic

Salvatore Veneziano

Sergio Volpini