Grande Fratello Vip: Fernanda Lessa si aggiunge al cast, ora composto da 18 concorrenti

C’è anche Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il nome dell’ex modella, confermato da Davide Maggio, circola in rete ormai da settimane e durante la sua ultima intervista Tv ha fatto coming out confessando di aver avuto una relazione d’amore con un’altra donna.

Con lei salgono quindi a due i rappresentanti – felicemente dichiarati – della comunità LGBT scelti da Alfonso per il suo reality: oltre Fernanda Lessa nel cast c’è anche l’attrice di fiction Licia Nunez, ex storica di Imma Battaglia.

Con le conferme di Fernanda Lessa, Licia Nunez, Aristide Malnati e degli ex storici gieffini (i nomi sarebbero Sergio Volpini e Salvo Veneziani del GF1, Pasquale Laricchia del GF3 e Patrick Ray Pugliese del GF4), salgono a 18 i concorrenti annunciati ufficialmente (e non) dai profili social della trasmissione. Oltre loro ci sono Rita Rusic, Antonella Elia, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Pago, Michele Cucuzza e Antonio Zequila.

A loro si potrebbero aggiungere i certi, seppur non confermati, Ivan Gonzalez (il suo nome è stato fatto in un programma spagnolo), Paolo Ciavarro (annunciato in radio da Gabriele Parpiglia), Andrea Denver (il modello spoilerato in parte da Alfonso Signorini) e Barbara Alberti.

18 concorrenti: 10 uomini, 8 donne.