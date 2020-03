Grande Fratello Vip, primo finalista e doppia eliminazione: le anticipazioni

Il Grande Fratello Vip mercoledì 8 aprile chiuderà i battenti della quarta edizione ed eleggerà – dopo 92 giorni di permanenza – il vippone trionfatore che seguirà le gesta di Alessia Macari (GF Vip 1), Daniele Bossari (GF Vip 2) e Walter Nudo (GF Vip 3).

I concorrenti rimasti in Casa però sono ancora moltissimi (15!) e per questo motivo domani assisteremo (oltre all’elezione del primo finalista) anche alla prima doppia eliminazione di questa edizione. La prima eliminazione riguarderà la nomination settimanale (in sfida ci sono Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi), mentre la seconda sarà diretta.

Oltre la puntata di domani sera, infatti, rimangono in palinsesto solo due puntate (mercoledì 25 marzo e mercoledì 1^ aprile) dove assisteremo a quella che sarà una vera e propria carneficina di concorrenti, dato che in finale (mercoledì 8 aprile) arriveranno solo in 5 (o in 6).

Oltre i nominati già citati in casa sono rimasti Andrea Denver, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Sossio Aruta, Teresanna Pugliese e Valeria Marini.