Grande Fratello Vip: i concorrenti parlano degli ascolti del programma e tirano in ballo Milly Carlucci

Qualche giorno fa Antonella Elia ha nominato Milly Carlucci e il suo Cantante Mascherato, lanciando anche una mezza shade. Ieri notte è ricapitato, ma a tirare in ballo la conduttrice Rai è stata Adriana Volpe. I concorrenti del GF Vip si stavano interrogando sugli ascolti del reality e la Volpe ha ricordato a tutti che il GF Vip il venerdì si scontra con lo show della Carlucci.

Adriana: “Secondo me stiamo andando molto bene perché continuano a fare la doppia puntata. Non so se andiamo meglio il mercoledì o il venerdì. Calcola che il venerdì andiamo contro Milly Carlucci e Il Cantante Mascherato.

Calcola che lo share è più alto al mattino solitamente, ma la sera ci sono più telespettatori che guardano al tv. Magari un programma di mattina fa uno share alto con 1 milione, la sera per avere la stessa percentuale devi fare 3 milioni. Comunque i giorni non contano, ci sono programmi che al lunedì sulla Rai fanno il botto con milioni e share altissimi, così come al fine settimana succede lo stesso con altre trasmissioni”.

Paola: “Secondo me il mercoledì andiamo meglio, ho questa idea. Al fine settimana c’è Milly Carlucci. Poi il venerdì i giovani escono e forse perdiamo quella fetta di pubblico. Anche se devo dire che questa edizione è diversa, credo che prenda un pubblico più ampio, non solo i giovani. Alfonso è stato bravissimo. Io infatti all’inizio non volevo accettare. Poi ho saputo di Alfonso, ho letto qualche nome e ho detto ‘ok si può fare'”.

Sergio: “Ma voi lo guardate Tv Talk? La curva degli ascolti si può abbassare, ma magari si alza la curva della qualità. In questa edizione direi che sulla qualità si è alzata“.

Paola: “Oddio non credo che si sia abbassata la curva della quantità. Calcola che ci sono concorrenti di tutte le età. L’anno scorso erano quasi tutti giovani come me e in un certo ambiente, questa volta c’è di tutto“.

Più sento parlare Adriana Volpe e più mi chiedo come la Rai si sia lasciata scappare questa presentatrice.

Adriana Volpe che parla della sfida del venerdì con il cantante mascherato e spiega la differenza tra audience e share subito direttrice di rete🚀🚀 #GFVIP — Erika Di Biasi (@BiasiErika) January 16, 2020

Adriana Volpe che spiega in modo chiaro cos’è l’audience e lo share facendo esempi pratici mi ha letteralmente stupita. #gfvip — Tempi Migliori (@Tempi_migliori) January 16, 2020