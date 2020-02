Il Grande Fratello Vip si allunga fino ad aprile e salta L’Isola dei Famosi?

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini pronto a finire fra due mesi e mezzo facendo così slittare a data da definire (forse autunno?) L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. E’ questa la notizia del giorno lanciata in esclusiva dal portale CheTvFa che – tuttavia – parla di indiscrezioni.

SCUSATE INTERROMPETE NON HO CAPITO IL GIOCO #GFVip pic.twitter.com/R0AKSMHPpV

Secondo quanto riportato dal portale televisivo “sembrerebbe essere saltata all’ultimo minuto la nuova edizione de L’Isola dei Famosi: Canale5 avrebbe deciso infatti di allungare ulteriormente la programmazione del Grande Fratello Vip“.

Entrando più nello specifico si legge chiaramente:

“Una notizia a dir poco clamorosa che andrebbe completamente a scombinare i palinsesti della primavera di Canale 5 programmati fino a qualche giorno fa […] Ebbene sì, dalle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, sembrerebbe proprio che quest’anno L’Isola dei Famosi non ci sarà più. Sembrava tutto ormai definito, con Ilary Blasi quale nuova conduttrice e la data di lunedì 20 aprile – rivelata dal nostro blog in anteprima – fissata come inizio.

Così invece non sarà: Canale 5, di certo non pienamente soddisfatta dei risultati d’ascolto modesti del Grande Fratello Vip, ha preferito all’ultimo salvaguardare l’altro titolo forte dei suoi reality, evitandone la messa in onda a fine stagione.

La domanda legittima da porsi allora è la seguente: da cosa sarà sostituita L’Isola dei Famosi? O meglio: cosa ci fa essere certi che questa non vedrà la luce? Senza dubbio la decisione dell’ammiraglia Mediaset di allungare ulteriormente la programmazione del Grande Fratello Vip anche nelle settimane successive alla Pasqua”.