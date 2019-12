Grande Fratello Vip: Loredana Lecciso sarà una concorrente

Manca un mese all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e finalmente scopriamo i primi nomi dei concorrenti. Vi avevo annunciato in esclusiva che nella casa sarebbe entrata Antonella Elia, ma oggi Dagospia ha fatto anche il nome di Barbara Alberti e il profilo ufficiale del GF Vip ha svelato che ci sarà anche Rita Rusic.

A questa lista adesso si aggiunge anche un personaggione trash, parlo di Loredana Lecciso e a dare lo scoop è stato Blogo.

“TvBlog è in grado ora di aggiungere un terzo personaggio che certamente è molto noto al grande pubblico, sia per la sua vita privata che per quella professionale. Il nome che secondo le informazioni in nostro possesso arricchirà l’edizione del GF Vip 4 targata Alfonso Signorini è quello di Loredana Lecciso”.