Grande Fratello Vip: Mediaset annuncia i due opinionisti ufficiali

Il Grande Fratello Vip sta scaldando i motori e – a meno di due mesi dall’inizio – Mediaset ha diramato un comunicato stampa in cui annuncia in maniera ufficiale i due opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini.

Purtroppo niente di nuovo sotto al sole, dato che i due opinionisti sono – come già sapevamo – Pupo e Wanda Nara. Chissà se il “problema” di Wanda Nara smascherato da Dagospia condizioni in qualche maniera il suo ruolo da opinionista.

Vi piacciono?

“Grande Fratello Vip” scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5.

Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana.

Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena”