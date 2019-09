Grande Fratello Vip, due ex Miss Italia corteggiano Alfonso Signorini

Manca sempre meno al ritorno del Grande Fratello Vip e la rosa dei concorrenti sta per essere chiusa; ma dato che la speranza è sempre l’ultima a morire molte celebrità si sono auto-candidate a partecipare. Fra loro anche due ex vincitrici di Miss Italia. Sto parlando di Arianna David (Miss Italia 1993) e Manila Nazzaro (Miss Italia 1999).

Entrambe si sono candidate fra le pagine del settimanale Spy:

“Grande Fratello Vip? Mi piacerebbe e, se mi chiamassero, ci rifletterei. – ha dichiarato Arianna David – potrebbe essere una bella esperienza e potrebbe spingermi a rimettermi in gioco nel lavoro: il mio grande sogno è un bel ruolo, anche piccolo, in una serie tv.”

Dello stesso pensiero anche Manila Nazzaro:

“Se farei il Grande Fratello Vip? Non mi dispiacerebbe, potrei mostrare il mio vero carattere al pubblico, raccontare la mia storia: sarebbe un modo per fermami a metabolizzare ciò che mi accaduto e guardare con più serenità al futuro”.

Se però Manila è sempre in “forse”, l’appello di Arianna sembrerebbe non essere stato accolto.

“Con la produzione del GF Vip non c’è stato nessun contatto dopo la mia intervista – ha confessato Arianna David a Reality News Ita – ma io vorrei fortemente partecipare al reality show, sono pronta ad affrontare questa nuova avventura, magari mi chiamassero!”.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)