Grande Fratello Vip, ex naufrago spinge la moglie: “Potrebbe partecipare lei, io ho già dato con i reality”

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata posticipata a gennaio ed al momento i rumors sul cast sono discordanti: c’è chi dice che il cast è già stato chiuso, chi invece sostiene che gli autori stiano tutt’ora facendo i provini.

Nel dubbio Marco Maddaloni, vincitore in carica de L’Isola dei Famosi, intervistato dal settimanale Vero ha “spinto” letteralmente sua moglie Romina Giamminelli.

“Io al Grande Fratello Vip? No. Non voglio diventare un prezzemolino televisivo. Ho già partecipato a due reality [Isola dei Famosi e Pechino Express, ndr], vincendoli, ma non mi piace svendermi pur di stare in tv. Ci potrebbe andare Romina al mio posto…Così capirebbe cosa ho passato io”.

A questo punto è intervenuta Romina, rivolgendosi proprio al compagno:

“Voglio ricordarti che sono una mamma di due figli. Al momento la vedo difficile, ma mai dire mai”.



Romina Giamminelli (che in passato ha anche lei una partecipazione a Pechino Express) sarà presa in considerazione dagli autori?

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)

Megan Montaner (attrice)

Giordano Mazzocchi (corteggiatore)

Antonio Moriconi (corteggiatore)