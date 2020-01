Grande Fratello Vip: nella notte un concorrente sporca il bagno in modo schifoso e viene sgamato (VIDEO)

Nel bagno del Grande Fratello è successo di tutto durante le ultime edizioni. C’è chi ha vomitato intasando il lavandino e chi ha lasciato ricordini di varia natura. Francesca De Andrè al GF 16 ha dato di matto per un episodio di questo tipo.

“Che schifo io non pulisco. Ma uno si sgrolla e non vede che ci sono peli e lo sporco? […] Ma si può fare la cacca e macchiare tutto e non pulire? Ragazzi in quel water c’è l’arcobaleno, dal giallo al marrone, hanno lasciato proprio tutto dentro senza pulire, ma che schifezza, pure i peli c’erano. Io non ce la faccio ragazzi. Tutto zozzo è il cess0. I peli erano neri quindi non è Gennaro. Io sto male per questa cosa, non è solo schifo, se trovo queste cose non mi sento bene. Giuro che non sono stata bene”.