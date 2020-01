Grande Fratello Vip: nome, cognome e profilo Instagram dei tre super boni

Ieri sera al Grande Fratello Vip sono entrati tre super boni chiamati da Alfonso Signorini per far passare una serata piacevole alle ragazze, che da settimane si lamentavano dell’assenza di eros da parte dei loro compagni d’avventura.

I tre ragazzi resteranno al Grande Fratello Vip un solo giorno e sono tutti perlopiΓΉ sconosciuti, anche se hanno giΓ avuto modo di bazzicare il mondo dello spettacolo.

Il ragazzo in giacca e camicia bianca si chiama Gianluca Irpino ed Γ¨ stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Il tipo capellone si chiama Jacopo Poponcini ed Γ¨ stato un tentatore di Temptation Island, mentre il ragazzo con la camicia rossa si chiama Matteo Alessandroni ed Γ¨ stato di recente ospite a Live Non Γ¨ la d’Urso per smentire un suo presunto flirt con Carmen Di Pietro.