Grande Fratello Vip, un nome annunciato smentisce: “Ma quando mai, non ci andrei!”

Sarebbe dovuta essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip secondo quanto riportato da Dagospia, ma Rosanna Cancellieri – contattata da AdnKronos – ha smentito categoricamente:

“Io corteggiata dal Grande Fratello Vip? Ma quando mai, non mi ha contattato nessuno e sinceramente non ci andrei neanche, non mi attira proprio. Sto valutando altre ipotesi”.

La giornalista – che in passato ha partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi (quella della lite fra la Yespica e la Elia) – sarebbe in trattativa con Sky.

“La proposta di Sky esiste davvero invece, stiamo valutando l’ipotesi di fare un programma su Tv8, probabilmente un rotocalco di informazione e di costume che con ogni probabilità si farà. Il resto sono solo voci infondate”.

Secondo Dagospia, il programma in questione sarebbe Vite da Copertina, un tempo condotto da Alda D’Eusanio ed attualmente presentato dalla coppia formata da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno. La Cancellieri non sappiamo se sostituirà entrambi, uno dei due oppure se li affiancherà.

Un peccato non averla al GF Vip, sarebbe stata garanzia di cultura e di trash. Un ibrido fra Barbara Alberti e Simona Izzo.

