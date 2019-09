Grande Fratello Vip, due nomi papabili smentiscono la loro partecipazione

Il cast del Grande Fratello Vip è in continua evoluzione e se Ivan Cattaneo sta pensando di ritornare (in una veste inedita), altri due hanno deciso di non partecipare: Karina Cascella e Shalpy.

La prima ha rifiutato stizzita addirittura del fatto che qualcuno avesse ipotizzato la sua partecipazione, mentre il secondo ha detto ‘no’ esclusivamente a causa di un mancato accordo sul compenso.

“Io al Grande Fratello Vip? Assolutamente no! – ha scritto Karina Cascella su Instagram – E non capisco come mai ci sia il mio nome tra i concorrenti. E’ davvero divertente a volte leggere che sarei in una trasmissione e invece tu non ne sai nulla. Io in questo caso rispondo una volta per tutte perché leggo la notizia ovunque: non parteciperò al GF Vip!”

Così come Shalpy:

“Ciao ragazzi ormai è quasi ufficiale, quasi, dirò di no al Grande Fratello perché ovviamente mi hanno offerto il minimo, quello che si dà agli sconosciuti, mentre invece vedo che i cachet vengono dati a… Anzi, facciamo così, la prossima volta appena mi chiedono di fare il Grande Fratello corro in clinica, mi metto due belle tette, una quinta, mi sposo o Al Bano o qualcuno di famoso, mi faccio anche la fig*etta, così almeno avrò la possibilità di fare il Grande Fratello con un cachet”.

Visualizza questo post su Instagram Mi hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti mentre so che trattano compensi da capogiro evidentemente per il @grandefratellovip4 non valgo un gran che’! @alfosignorini @fanpage_cantanti__ @qui_mediaset @tgcom24 @endemolshineitaly #giorgiorestelli Un post condiviso da Shalpy(Scialpi) (@shalpyscialpi) in data: 16 Set 2019 alle ore 1:14 PDT

Peccato: sarebbero stati due bei concorrenti.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)