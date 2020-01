Grande Fratello Vip, uno dei concorrenti in casa avrebbe fatto battute su Hitler e l’Olocausto

Dopo l’accusa di omofobia, oggi ne arriva un’altra davvero grave. Proprio nella giornata della memoria, Salvo Veneziano ha scagliato un macigno contro Fabio Testi, accusandolo di aver fatto delle battute su Adolf Hitler e l’Olocausto. Stamani durante una live su Instagram il pizzaiolo ha chiesto che il GF richiami ufficialmente il concorrente per quello che avrebbe detto sulle vittime dei lager.

“Perché il GF e Signorini non hanno preso provvedimenti per Fabio Testi? Ora vi racconto par cosa. Io e Pasquale parlavamo della dieta e lui se ne è uscito con delle battute sull’Olocausto. Su una cosa così delicata che non bisogna parlarne in maniera ironica. Più volte ha detto che dovevamo fare la cura di Adolf. Io gli ho chiesto ‘che cos’è la cura di Adolf?’ Lui mi ha risposto ‘la cura di quelli che stavano dentro i lager, come erano ridotti’.

Lui ironizza sui lager? Sull’Olocausto? Su Hitler? Io sono rimasto ghiacciato su questa affermazione con il sorrisino. Come mai non è stato buttato fuori?

L’unico richiamo l’hanno fatto a me”.

Sul web non c’è traccia dell’episodio raccontato da Salvo, su Mediaset Extra, La5 e la diretta streaming del GF Vip non sono mai andate in onda le immagini di cui parla Veneziano. Se quanto riportato corrisponde a verità, probabilmente in quel momento il live trasmetteva le immagini della casa e non del tugurio.

Ammesso che Salvo abbia detto la verità, bisognerebbe dire al signor Fabio Testi, che su certi argomenti non si scherza, MAI.

“ll tempo è terribile, cancella. Cancella le persone, la memoria. Tutti i testimoni stanno morendo. È più facile negare e i ragazzi non studiano la storia. Senza la storia come fa ad esserci la memoria?”#LilianaSegre a #CTCF da @fabfazio.#GiornodellaMemoria #27gennaio pic.twitter.com/w4nMPLCup1 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 27, 2020