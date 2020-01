Grande Fratello Vip, volta un termine omofobo durante la notte: “I fro*i”

Possiamo tranquillamente dire che ieri non è stato il giorno fortunato di Fernanda Lessa. Dopo la polemica per essersi riferita a Licia Nunez chiamandola “quella lesbica”, nella notte la modella si è lasciata scappare un termine omofobo. Stando alla ricostruzione di molti utenti di Instagram e Twitter, la concorrente stava parlando con Andrea Montovoli di una famosa in spiaggia in Brasile frequentata da ragazzi gay e pare abbia detto: “Ci sono tanti fr**i“. Sembra anche che la Lessa si sia accorta subito del termine volgare e che abbia espresso la paura di una punizione del GF, visto la squalifica di Salvo per le frasi sessiste.

Sapete quanto io odi termini come “fr**io”, “finocc**o” e quanto non sia d’accordo con il loro utilizzo anche all’interno della comunità LGBT, però prima di fare un processo a Fernanda aspetterei i video. Sicuramente stiamo parlando di parole offensive, usate da chi ci discrimina quotidianamente, ma è anche vero che la gravità del loro utilizzo cambia a seconda del tono, del fine e dal contesto in cui vengono usate.

A questo punto però una cosa è certa: Fernanda deve contare fino a 10 prima di parlare.

Fernanda ha appena detto la parola con la F. Attendo provvedimenti @GrandeFratello. No, giusto per coerenza, visto che vi siete eretti a paladini della giustizia.#GFVIP — Il Cavaliere del Trash (@IlCavdelTrash) January 16, 2020

Ahahah ma vi rendete conto quanto è diventato ridicolo tutto ciò? Parlava con della spiaggia in Brasile dove va e lei stessa dopo aver detto quella parola ha rettificato dicendo che ora pensa la elimineranno visto il processo mediatico per tutto #GFvip — Catia🎈 (@catiuz92) January 16, 2020