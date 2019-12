Grande Fratello Vip: in onda due sere a settimana – ecco quando

Manca meno di un mese al debutto del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ed il palinsesto invernale di Canale Cinque è cambiato, di nuovo.

Live Non è la d’Urso di Barbara d’Urso, infatti, che dal lunedì sarebbe dovuto tornare al mercoledì sera, è stato di nuovo ri-spostato alla domenica sera (come un paio di settimane fa) lasciando alla settimana il doppio appuntamento con il reality show.

Il Grande Fratello Vip, infatti, andrà regolarmente in onda per tutto il mese di gennaio il lunedì sera ed il venerdì sera, ad eccezione della prima puntata che partirà in via del tutto eccezionale mercoledì 8 gennaio (evitando così il film evento su Alberto Sordi programmato su Rai Uno lunedì 6 gennaio).

Ecco quindi quando andrà in onda il Grande Fratello Vip:

mercoledì 8 gennaio (1^ puntata)

lunedì 13 gennaio (2^ puntata)

venerdì 17 gennaio (3^ puntata)

lunedì 20 gennaio (4^ puntata)

venerdì 24 gennaio (5^ puntata)

lunedì 27 gennaio (6^ puntata)

venerdì 31 gennaio (7^ puntata)

Purtroppo il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini il venerdì sera si scontrerà con il nuovo programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, che andrà in onda regolarmente per quattro puntate su Rai Uno da venerdì 10 gennaio a venerdì 31 gennaio, quando sarà eletto il vincitore della prima edizione.

Cosa guarderete? Il GF Vip o Il Cantante Mascherato?