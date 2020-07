Grande Fratello Vip: la nuova opinionista potrebbe essere un attuale volto di Temptation Island

Chi prenderà il posto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? Il nome di Giulia De Lellis sembrava essere quello più accreditato (soprattutto in vista di un rumoreggiato ritorno di Andrea Damante come concorrente), eppure proprio ieri il portale televisivo CheTvFa ha svelato un’altra ipotesi, una trattativa tutt’ora in corso: Antonella Elia.

Dopo aver svelato i probabili nomi di Asia Argento, Riccardo Fogli e Maddalena Corvaglia nel cast, CheTvFa ha parlato dell’opinionista accreditando il nome della Elia fra le papabili.

“Per il versante opinionista il nome caldo per la poltrona femminile resta quello di Antonella Elia, come vi avevamo anticipato diverse settimane fa, anche se molto dipenderà dall’esperienza di Temptation Island, trasmissione alla quale sta partecipando dallo scorso giovedì. Pupo invece, come già si sa, è confermato”.

La Elia è veramente un fiume in piena e come opinionista potrebbe anche essere divertente, ma dopo averla vista al Grande Fratello Vip ed a Temptation Island nel giro di pochi mesi, un altro reality nel medesimo anno (seppur da commentatrice a bordo campo) credo che rientri nel concetto #IlTroppoStroppia.