Grande Fratello Vip: ecco chi saranno gli opinionisti

Il Grande Fratello Vip tornerà a novembre con la quarta edizione ed al momento l’unica certezza è che la conduzione è stata affidata ad Alfonso Signorini, che negli anni scorsi è stato l’unico opinionista. Il direttore di Chi ha infatti preso parte al cast del Grande Fratello in qualità di opinionista per cinque edizioni con Alessia Marcuzzi e per tre edizioni con Ilary Blasi.

Quest’anno però gli opinionisti non saranno fissi e come svelato da Blogo saranno – probabilmente alcuni a rotazione – degli ex coinquilini vip.

“Ricordiamo che, nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, tra gli opinionisti, forse a rotazione, ci saranno ex concorrenti delle passate edizioni del reality, quindi, si può ipotizzare tranquillamente anche la presenza di Malgioglio”.

Troveremo così fra i papabili Valeria Marini, Mamma Pamela, Cristiano Malgioglio, Ivan Cattaneo, Serena Grandi, Walter Nudo e molti altri. Anche se amerei vedere il duo Andrea Damante – Giulia De Lellis o quello composto da Cecilia Rodriguez – Francesco Monte.

Dateci il drama, dateci il trash.



Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex p0rnodiva)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)