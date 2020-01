Grande Fratello Vip: un concorrente nella notte svela di aver organizzato le nomination

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip i maschi della casa hanno deciso di mandare in nomination Andrea Montovoli, che si è beccato 3 voti. Ieri notte Michele Cucuzza parlando con Antonella Elia e Adriana Volpe ha svelato di aver organizzato tutto per non finire al televoto e mandarci Montovoli.

“Lui è finito in nomination [ride]. Ho subito un attacco da Montovoli. Il risultato che è in nomination lui [ride]. Era una cosa palese? Diciamo che è stata organizzata dal sottoscritto. Rischiavo di andare in nomination io. Neanche il tempo di organizzarmi, minc**a, in pochi secondi ho organizzato. Abbiamo un linguaggio, ci guardiamo anche negli occhi”.

Dopo le dichiarazioni di Cucuzza sui social è scoppiata l’ennesima polemica.

La cosa più assurda è che avendo dato per buona la motivazione della Alberti che ha candidamente ammesso di aver nominato in base ad accordi precedenti, che potranno mai dire a questi due?#GFVIP pic.twitter.com/0WJWoqUvNb — 𝗲𝗳𝗳𝗲. 🐍 (@_neardeath) January 28, 2020

Personalmente non capisco tutta questa ondata di indignazione. Da quando esiste il GF i concorrenti stringono alleanze e spesso si organizzano per le nomination. Nulla di nuovo insomma, i reality sono anche questo.

Molte delle persone che adesso sono in rivolta, saranno anche le stesse che la scorsa settimana hanno sbattuto fuori Iban il Toro di Siviglia, tenendo in casa la tipa che ha vinto Miss Italia, che vince anche a mani basse il premio di ‘best anonima di qualsiasi edizione del GF Vip’.



Montovoli: non mi interessa della nomination, mi piacerebbe solo sapere se vi siete organizzati tra di voi per fare il mio nome Zequila: assolutamente no. Non potrei mai farlo qui siamo sotto le telecamere.#GFVIP #salviamomontovoli pic.twitter.com/qPQVfuuJ88 — P E R L A 💫 (@perla9616) January 28, 2020

Cucuzza: Devo sistemare Paolo perché ha votato Fabio.

MA PRIMA O POI CI ANDRAI ANCHE TU CARO CUCUZZA IN NOMINATION E TI SISTEMIAMO NOI, PER BENE.

IL CIELO GUARDA #GFVIP pic.twitter.com/PrhDAAeUrl — 🦄Mel. (@_Regenbogen___) January 28, 2020

Questo è Michele Cucuzza! E dobbiamo tenerlo in casa? Facciamo di tutto per tenere dentro #Montovoli… #GFVIP pic.twitter.com/HRWSrkYkqh — carox_84 (@carox_84) January 28, 2020

Ma il video di Cucuzza dove dice che è stato lui ad organizzare la nomination di Montovoli? #GFVIP pic.twitter.com/MEJ167MeS8 — 𝐝𝐚𝐥𝐢•𝐬𝐡𝐞𝐥𝐛𝐲 (@wintersolouis) January 28, 2020