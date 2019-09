Grande Fratello Vip, il Divino Otelma dice no: al suo posto potrebbe arrivare un altro iconico personaggio

Il Divino Otelma ha detto no al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e lo dico con molto dispiacere, dato che avrei amato vederlo in pigiama di prima mattina parlare al plurale con gli altri inquilini.

A svelare di essere in trattativa con il programma fu proprio il Divino Otelma qualche mese fa:

“Viste le innumerevoli domande sul caso. Volevamo chiarire a tutti i curiosi e a tutti coloro che desiderano vederci al Grande FratelloVip. Che siamo già stati contattati dalla produzione del programma e anche questa volta abbiamo espresso le nostre valutazioni”.

Come proprio ora – tramite la pagina di Instagram Reality_News.Ita – ha dichiarato che, parlando di se stesso in terza persona, non ci sarà più:

“Il Divino ha smentito da tempo di essere disponibile per il GF Vip”.

Fortunatamente se Otelma ha detto ‘NO’, un altro iconico personaggio televisivo ha aperto le porte al reality show: sto parlando di Karina Cascella. L’opinionista che in questi anni ha sempre preso le distanze dai reality, ha fatto un passo indietro ed alla domanda di una follower su Instagram ‘Parteciperesti mai a Temptation Island Vip?” Karina ha risposto:

“Ma si pazz’? Lascerei il villaggio in dieci minuti, giusto il tempo di arrivare nel villaggio dei fidanzati, prendere Max e tornare a casa. Se va bene. Al GF Vip invece.. Beh Gineva (sua figlia, ndr) ha ormai 10 anni quindi… Mai dire mai”.

Ma speriamo!

Il Divino Otelma purtroppo ha detto no, ma Karina Cascella potrebbe non farcene sentire la mancanza.