Grande Fratello Vip, personaggione trash confessa di essere stato contattato dagli autori: “Pronto a entrare”

Il mese scorso vi ho rivelato in esclusiva che Antonella Elia sarà una concorrente del prossimo Grande Fratello Vip e adesso un altro personaggione ha rivelato di essere stato contattato dalla produzione del reality di Canale 5.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Giucas Casella ha dichiarato di essere in contatto con la produzione del Grande Fratello Vip. L’ex naufrago si è detto pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia

“Vorrei mettermi alla prova. Sono curioso, dato che non è facile convivere con tante persone dentro la casa.”

Casella ha anche rivolto un appello ad Alessia Marcuzzi e le ha chiesto di tornare a L’Isola dei Famosi.

“Alessia, aiutami a tornare in Honduras perché non c’è due senza tre…”

Intenzione che Giucas ha ribadito anche ad Affari Italiani.

“L’Isola o il GF Vip? Perché scegliere. Io onestamente farei entrambi senza problemi. Sono pronto ad entrare nella casa”.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)

