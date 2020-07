Grande Fratello Vip: personaggione trash si propone per la nuova stagione

Mancano poco più di due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip, la produzione ha già fatto decine di casting e c’è un personaggione trash che si è candidato per entrare nella casa.

Lucia Bramieri ha già partecipato al reality di Canale 5, ma nella sua versione classica e in una recente intervista rilasciata a Novella 2000 ha chiesto ad Alfonso Signorini di prenderla al GF Vip 5.

“Voglio assolutamente fare il Grande Fratello Vip. La mia permanenza al Nip è durata troppo poco, solo trentacinque giorni. Il tempo è volato. Anche se ne sono successe di ogni, non sono riuscita a esprimermi al meglio.

Quando sono entrata nella Casa, vivevo ancora nell’anonimato, pur avendo una storia alle spalle. Sono la nuora di Gino Bramieri e molti mi avevano già vista in televisione. Non nascondo che ero contenta, tra l’altro non finirò mai di ringraziare Barbara d’Urso e la produzione per avermi dato quell’opportunità, ma adesso voglio mettermi veramente in gioco. E perché no, anche per incontrare l’uomo della mia vita”.