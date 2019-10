Grande Fratello Vip posticipato: non ci sarà nel 2019 – ecco quando andrà in onda

Pochi giorni fa è stata data la notizia che il Grande Fratello Vip sarebbe iniziato a fine ottobre. Ieri sono anche stati svelati i due opinionisti e adesso arriva un comunicato choc direttamente da Mediaset. Da Cologno Monzese ci fanno sapere che il reality di Canale 5 è stato posticipato ad inizio 2020. Dovremo aspettare ancora 3 mesi per vedere entrare i vip nella casa più spiata d’Italia.

“AL VIA DA INIZIO 2020 LA NUOVA EDIZIONE DI “GRANDE FRATELLO VIP” Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di “Grande Fratello Vip” a inizio 2020. Cologno Monzese, 3 ottobre 2019″

Caro Pier Silvio…



Comunicato stampa di #Canale5 in merito al #GFVip: Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime, Canale 5 ha deciso di posticipare il GF VIP a inizio 2020! pic.twitter.com/A1Er570s3N — Vero 🖤💙 (@Veronique__94) October 3, 2019

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)