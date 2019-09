Grande Fratello Vip, i primi quattro nomi certi

Antonella Elia (da me anticipata un mese fa), Paola Di Benedetto, Adriana Volpe e Michele Cucuzza: sono questi i quattro nomi certi che secondo Blogo sarebbero in procinto di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, la prima con la conduzione di Alfonso Signorini.

Quattro nomi sulla carta molto forti che potrebbero regalarci gioie a profusione, Elia e Volpe su tutti. Da non sottovalutare neanche la Di Benedetto che dopo il flirt con Monte a L’Isola dei Famosi ora vive una relazione fra alti e bassi con Federico Rossi del duo Benji e Fede, che potrebbe garantire quella fetta di pubblico giovane incollato alla tv per vedere le gesta della fidanzata del loro idolo.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)