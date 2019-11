Grande Fratello Vip, parla Pupo

Manca un mese e mezzo al debutto della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini e che vedrà Pupo e Wanda Nara come opinionisti fissi.

Intervistato dal settimanale Chi, Pupo ha commentato così il suo prossimo debutto nel ruolo di opinionista: “Sarò una scheggia impazzita, è un sogno che si realizza“, svelando successivamente che mai e poi mai parteciperebbe in qualità di concorrente.

“Me li hanno offerti tutti: dal Grande Fratello Vip alla Fattoria, da Music Farm all’Isola dei Famosi, da Ballando con le Stelle a Ora o Mai Più. Probabilmente mi considerano un personaggio in grado di movimentare le situazioni. Ma per me un artista che si chiude dentro una casa sminuisce le proprie peculiarità. Non voglio offendere nessuno, ci sono personaggi che con i reality ci campano perché sono bravi ad apparire. Il mondo dello spettacolo ha aperto le porte a tutti e oggi lo showbusiness ti chiede di essere bravo a rappresentare il volto della società ‘usa e getta’ in cui viviamo. Farò il concorrente solo se non avrò da mangiare per i miei figli”.