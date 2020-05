Grande Fratello Vip: la quinta edizione si farà (prima del previsto)

Il Grande Fratello Vip tornerà per la quinta volta e dopo l’anno di pausa che si è preso nel 2019, TvBlog ha svelato che nel 2020 potrebbe fare doppietta.

E se la prima (che ha visto trionfare Paola Di Benedetto) è andata in onda da gennaio ad aprile, la seconda potrebbe andare in onda da settembre a dicembre. Se questo rumor dovesse venir confermato il Grande Fratello Vip tornerebbe così alla sua collocazione storica, quella del periodo autunnale.

L’indiscrezione riportata da Blogo non finisce però qua, perché oltre al periodo hanno annunciato anche la conferma di Alfonso Signorini e Pupo nel duplice ruolo di conduttore e opinionista.

“Il programma tornerebbe in onda già a settembre, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Pupo nel ruolo di spalla/opinionista”.

Nonostante la conduzione di Alfonso Signorini abbia attirato a sé qualche critica (e lui ne è consapevole), Mediaset sembrerebbe averlo confermato. Il perché è semplice: Alfonso ha condotto senza ombra di dubbio l’edizione più difficile della storia del reality, diviso fra CoronaVirus e duplice appuntamento settimanale che lo ha visto in onda per ben 20 serate in 3 mesi.

Resto tuttavia dubbioso sulla scelta di confermare anche Pupo, dato che si è rivelato sì preparato ma anche poco incisivo.