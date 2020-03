Grande Fratello Vip: chiuso lo studio di Roma, via gli opinionisti: ecco come sarà la prossima puntata

Il Grande Fratello Vip mercoledì sera tornerà con la sedicesima puntata e per la prima volta nella storia del reality il conduttore non sarà ubicato nello studio romano (che sarà chiuso) bensì in uno milanese.

Con l’Italia messa totalmente in quarantena ora è vietato spostarsi da comune a comune se non per esigenze lavorative, di salute e di assoluta necessità: per questo motivo Mediaset ha deciso di collaborare con le direttive governative e spostare lo studio del Grande Fratello Vip a Milano, dove risiede Alfonso Signorini.

Lo studio in questione sarà quello di CR4 – La Repubblica delle Donne, lasciato libero da Piero Chiambretti dopo la sospensione momentanea del programma decisa dai piani alti di Mediaset. Al fianco di Alfonso Signorini però non ci sarà né Pupo, né Wanda Nara. Il primo è infatti in Toscana, mentre la seconda si trova attualmente a casa sua a Parigi, dove ha da poche ore condiviso l’hashtag #IoRestoACasa.

L’eliminato di mercoledì, dunque, non entrerà nello studio del Grande Fratello Vip e non sarà accolto fisicamente né dal conduttore e neanche dagli opinionisti.

Visualizza questo post su Instagram #iorestoacasa Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 9 Mar 2020 alle ore 4:12 PDT

FONTE | Trendit.it