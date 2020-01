“Parteciperò al Grande Fratello Vip ma non entrerò subito”: Sara Tommasi sgancia la bomba, ma Dagospia ironizza “Signorini lo sa?”

Che Sara Tommasi voglia tornare a tutti i costi in televisione non è una novità e ieri sera, ospite a Il Punto di Manila Gorio – su Antenna Sud – ha confessato che parteciperà al Grande Fratello Vip anche se non entrerà subito.

Poco dopo però ha fatto un passo indietro e quel che sembrava un annuncio si è rivelato più essere una richiesta:

“Parteciperò al Grande Fratello Vip ma non entrerò sin da subito ci sono ottime possibilità che entrerò dopo qualche settimana dall’inizio. Anzi faccio un appello in diretta ad Alfonso Signorini aspetto la vostra telefonata”.

Oltre il Grande Fratello Vip, Sara Tommasi avrebbe in cantiere anche un altro programma con una conduttrice “che mi ha sempre voluta bene”. Il suo nome sarebbe Simona Ventura.

“A brevissimo sarò al fianco di una conduttrice che mi ha sempre voluta bene e che mi vorrebbe con lei nel suo programma come ai vecchi tempi”.

Sara Tommasi al Grande Fratello Vip?

Il commento ironico di Dagospia riassume il tutto: “Ma Signorini lo sa?”.