Grande Fratello Vip, Signorini conferma il ritorno a settembre: “Già arruolato due vip famosissimi”

Il Grande Fratello Vip tornerà – come già annunciato da Blogo – prima del previsto, più precisamente a settembre a distanza di soli cinque mesi dalla fine della quarta edizione vinta da Paola Di Benedetto.

Intervistato via Instagram da Simona Ventura, Signorini ha così commentato:

“Di fare il Grande Fratello Vip me l’ha chiesto Pier Silvio Berlusconi in persona, io inconsciamente ho detto di sì. Avevo fatto solo Kalispera, un programma in seconda serata su misura mia. Però devo dire la verità: sono riuscito a dare al programma una mia linea, a far soprattutto prevalere le storie. Ero stato mesi e mesi a scegliere il cast e già in questi giorni sto lavorando al nuovo cast, perché se hai un buon cast hai il 60% del lavoro in mano”.