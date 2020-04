Grande Fratello Vip, scontro tra Sossio e Licia che tira fuori il “mondo gay”

Due settimane fa mentre Licia Nunez era al televoto, Sossio parlando con Antonella Elia e Paola Di Benedetto ha detto: “Diciamo che lei dietro ha un esercito di persone che noi non abbiamo, c’è un perché“.

Durante la finale di ieri sera Licia ha recriminato ad Aruta proprio quelle parole sull’esercito misterioso che la sostiene.

“Ho una curiosità. Ma cosa intendevi quando parlavi di me, dicendo che potevo andare in finale soltanto grazie al mondo che c’è dietro di me. Ma quale mondo? Il mio mondo? Quello dei gay e delle lesbiche e dei bisex? Perché è lo stesso mondo al quale appartiene anche Alfonso Signorini, la persona che ti ha scelto, non so con quale criterio. Quello è il mio mondo. Sempre quel mondo, prima delle tue esternazioni, ti ha anche votato. Adesso verso di te c’è solo indifferenza. Respiriamo la stessa aria e mangiamo lo stesso cibo. Hai capito?”.