Grande Fratello Vip Spagna: colpo di scena, Adara fa marcia indietro su Gianmarco Onestini

Quella appena conclusa è stata un’edizione col botto del Grande Fratello Vip spagnolo. Nella casa è successo di tutto, litigate furiose, siparietti trash, ma soprattutto la tormentata storia d’amore tra Adara Molinero (fidanzata e con un figlio) e Gianmarco Onestini. I due hanno flirtato per settimane, poi lui è stato eliminato, lei ha rincontrato il suo compagno Hugo, l’ha baciato ed è tornata sui suoi passi. Durante la finale però Gianmarco è rientrato nella casa e i due si sono giurati amore.

Il fratellino di Luca l’ha abbracciata e le ha chiesto: “Sei pronta a uscire da qui con me?” Lei ha risposto con un bacio e una dichiarazione importante: “Ti amo così tanto!”

Anche uscita dal reality Adara ha continuato a spendere belle parole per il suo nuovo ragazzo: “Non avrei mai pensato che potesse succedere una cosa del genere. È amore. Ho sentito qualcosa nel petto, e con Hugo non lo sentivo“.

Adesso però le cose sono cambiate (nuovamente), la bella spagnola ha fatto marcia indietro e ha detto che non sa se potrà stare insieme a Gianmarco.

“Sono pentita di essermi baciata dentro la Casa. Ho fatto del male a Hugo. Ho parlato molto poco al telefono con Hugo e gli ho chiesto come stava. Mi ha detto che stava molto molto molto male e io gli ho detto: “Credo che sia meglio parlare di persona“. E lo faremo domani. Chiedo scusa per il dolore che gli ho arrecato. L’ho rispettato e ho cercato di evitare che accadesse quello che è accaduto, ma non sono riuscita a fare più di così. La verità è che ho sofferto molto dal momento in cui sono andata nel confessionale a dire che mi ero innamorata di Gianmarco. Non volevo che accadesse, ma non ho potuto evitarlo. Non volevo succedesse, ma è il Grande Fratello Vip. Adesso ho bisogno di parlare con Hugo e chiarire tutto.

Se penso a Gianmarco? Una storia con lui? Non lo so, non so proprio se accadrà. Io adesso sono molto concentrata sul mio bambino, voglio stare con lui ed è quello che mi preoccupa di più in questo momento”.