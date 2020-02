Grande Fratello Vip, gli sponsor si dissociano dalle affermazioni di Clizia Incorvaia

Le dure frasi di Clizia Incorvaia contro Andrea Denver hanno indignato molte persone e pure l’Associazione Nazionale dei Carabinieri si è dissociata chiedendo al Grande Fratello Vip dei provvedimenti.

Nella giornata di oggi, infine, pure due sponsor hanno fatto un passo indietro prendendo le distanze da quanto dichiarato dalla gieffina: il primo è stato Artègo (che offre ai ragazzi i prodotti da usare sotto la doccia) ed il secondo Poppo Shop (lo sponsor che offre i trucchi).

“Artègo non condivide affatto quanto detto da Clizia Incorvaia nei confronti di Andrea Denver e ne prende assoluta distanza. Abbiamo già espresso il nostro pensiero alla produzione che sta lavorando per prendere provedimenti”.

“Poppo Shop , titolare del brand Clodì Beauty si dissocia in modo assoluto dalle gravi affermazioni pronunciate da Clizia Incorvaia nel corso della trasmissione Grande Fratello VIP, di cui è sponsor per l’attuale edizione.

La nostra azienda, giovane e del meridione, per il grande rispetto che prova per le vittime della Mafia, non può in alcun caso giustificare espressioni del tenore usato dalla concorrente nei confronti di Andrea Denver.

Siamo in contatto con la produzione che, rammaricata come noi dell’accaduto, prenderà certamente provvedimenti, conscia della gravità della situazione e seriamente attenta a fenomeni di questo tipo.”