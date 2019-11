Grande Fratello Vip: confermato il nome di una concorrente

Manca un mese e mezzo al ritorno della quarta edizione del Grande Fratello Vip e nel cast sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo Natalia Bush, showgirl anni 2000 che alle spalle ha già un reality show, La Talpa.

Il nome di Natalia Bush era stato fatto da Alberto Dandolo nel mese di marzo:

“Fermi tutti! Gira voce che la bombastica Natalia Bush e la neo ascetica Nora Amile siano pronte a rientrare in tv. Si mormora siano state adocchiate dagli autori del GF Vip”.

Che ha confermato anche di recente fra le pagine del settimanale Oggi:

“Natalia Bush ha da alcuni anni rinunciato ad apparire in tv. A Cologno Monzese si mormora però che per l’ex “Miss Lato B” più famoso d’Italia bolla in pentola un importante progetto. Si parla di un reality di punta. Trattasi forse del GF Vip? Ah, saperlo…”.

A distanza di otto mesi dalla prima indiscrezione, Alberto Dandolo continua a fare il nome di Natalia Bush per il Grande Fratello Vip. Il suo nome, quindi, sembrerebbe essere più che certo. Prendete nota.



Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)

Megan Montaner (attrice)

Giordano Mazzocchi (corteggiatore)

Antonio Moriconi (corteggiatore)

Clizia Incorvaia (ex Pechino Express)