Grande Fratello Vip, svelati i due conduttori

La quarta edizione del Grande Fratello Vip tornerà ed Ilary Blasi – come già annunciato più volte – non ci sarà. Al suo posto non arriverà Silvia Toffanin come auspicato da molti e purtroppo neanche Barbara d’Urso, bensì Alessia Marcuzzi rimasta orfana di reality show dopo lo stop forzato de L’Isola dei Famosi.

A confermare il nome è stato il portale 361 Magazine che ha anche confermato il co-conduttore che resterà – come i precedenti anni – Alfonso Signorini.



Ecco le parole usate da 361 Magazine che sembrerebbero togliere ogni dubbio.

“Sarà un anno all’insegna della tv per Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, infatti, sarà uno dei protagonisti di Canale 5. È stata confermata la sua presenza al Grande Fratello Vip e la novità è che a co-condurre accanto ad Alessia Marcuzzi ci sarà solo lui”.

Alfonso Signorini e Alessia Marcuzzi hanno lavorato insieme per svariati anni sia al Grande Fratello sia a L’Isola dei Famosi, dove hanno sempre rivestito i ruoli di opinionista e conduttrice.