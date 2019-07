Grande Fratello Vip: svelati i nomi di 4 possibili concorrenti

Meno trash, più sostanza: sembrerebbe essere questo il fil rouge della prossima edizione del Grande Fratello Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini dopo anni da opinionista. La quarta edizione del reality prenderà via a novembre (dopo le chiusure di Temptation Island Vip e Amici Vip) e nel cast potrebbero esserci molti volti già visti.

Come anticipato da Blogo, infatti, fra i più celebri (!) che potrebbero partecipare al Grande Fratello Vip troviamo Matilde Brandi (già vista in azione a Tale e Quale Show), Giovanni Scialpi (o Shalpy) che in passato ha fatto Music Farm e Pechino Express e le ex naufraghe de L’Isola dei Famosi, Fernanda Lessa e Claudia Galanti. Quest’ultima addirittura naufraga bis, avendo partecipato sia ad una edizione Mediaset che ad una Rai.

Nomi che sulla carta lasciano un po’ d’amaro in bocca (non sentivo parlare di Fernanda Lessa da oltre un decennio), ma che come vi ho anticipato hanno una ‘sostanza’ ed un vissuto da raccontare. Sia Fernanda che Claudia, infatti, hanno vissuto la tragica perdita di un figlio.

La Lessa, come confessato a Verissimo, dopo la morte del figlio si è buttata sull’alcool diventando un’alcolista, dipendenza che ha risolto con il tempo.

«All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore. Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. È stato devastante. L’ho potuto tenere per 15 secondi in braccio. Non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli. Quando è morto l’ho ripreso e l’ho sentito come un pezzo di ghiaccio. Oggi è il mio angioletto perché mi ha salvato la vita. Non sapevo di avere anche io un difetto cardiaco, non sarei arrivata a trent’anni. […] Bevevo fino a tre bottiglie. Ero sempre ubriaca. Provai a smettere di bere, ma ebbi due ricadute, l’ultima risale all’agosto 2017. Da quel giorno non bevo più. L’ho fatto per le mie figlie e per il mio attuale marito Luca. Non potevo più vedere le lacrime nei suoi occhi ogni volta che ero ubriaca. Oggi non posso bere più nemmeno una birra».

Anche Claudia Galanti ha subìto la morte della figlia a causa di un batterio sanguigno, mentre la Brandi ha vissuto da poco il lutto della madre, con cui era affezionatissima. Più felice la storia di Shalpy, che dopo la rottura con l’ex storico ha trovato di nuovo un compagno che ora è nonno.