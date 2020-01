Grande Fratello Vip: televoto annullato – ecco cosa è successo

Sabato mattina Barbara Alberti ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Gli autori hanno fatto sapere che la concorrente è stata portata in ospedale per un controllo medico.

Ieri sera il GF ha deciso di annullare il televoto che vedeva candidati Patrick Rey Pugliese, Fernanda Lessa e Barbara Alberti. La scrittrice infatti non è ancora tornata in casa, il motivo pare sia un malore.

Adesso è da vedere se la Alberti tornerà in gioco o resterà definitivamente fuori, visto che venerdì notte ha espresso la volontà di lasciare il gioco definitivamente.

“Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Io conosco il mio contratto, le puntate che ho fatto me le devono pagare.

Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio veder crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso.

Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto. Trasmettendo solo cose pessime rischio.

Voglio avere rassicurazioni su ciò che potrò dire lunedì, altrimenti esco domani. Signorini, che prima mi trattava come una madonna, in puntata mi ha tratta peggio. Questa cosa non va, si sta cercando di ribaltare tutto”.