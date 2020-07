Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi nel cast della nuova edizione

Ieri il rumor sulla possibile partecipazione di Asia Argento, Maddalena Corvaglia e Riccardo Fogli alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e oggi uno scoop lanciato da Davide Maggio. Secondo il noto sito televisivo il primo concorrente ufficiale del GF Vip 5 sarà Tommaso Zorzi.

“Il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in onda in autunno su Canale 5 con Alfonso Signorini, prende forma in queste settimane e DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima uno degli uomini che varcherà la porta rossa di Cinecittà: Tommaso Zorzi”.

Alfonso ha fatto un’ottima scelta, conoscendo il caratterino di Tommaso sono quasi sicuro che ci regalerà diverse soddisfazioni all’interno della casa di Cinecittà. Per la nuova edizione spero di trovare meno drammi d’amore alla Pago e Serena e più catfight in stile “scolapasta stellare”.

Tommaso Zorzi al #gfvip 😍 forse avrò un preferito già da adesso — SolocoseTrash #teampatrick (@chetrashh_) July 8, 2020

Tommaso zorzi al gfvip

Ha praticamente già vinto 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Psycoweb (@pensieripsyco) July 8, 2020

Tommaso Zorzi al GF Vip solo se nel cast c’è un’antagonista di livello — miriam (@reilachii) July 8, 2020

GF Vip, il cast (quasi) confermato

Elisabetta Gregoraci, conduttrice (ex Ritorno Al Presente)

Flavia Vento, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Patrizia De Blanck, contessa (ex Isola dei Famosi)

GF Vip, rumors sul cast

Asia Argento (attrice)

Maddelena Corvaglia (showgirl)

Riccardo Fogli (cantante)

Cristina Buccino, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Maria Teresa Buccino, sorella di…

Francesca Cipriani, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Gabriel Garko, attore

Massimiliano Morra, attore

Andrea Damante, deejay (ex Grande Fratello Vip)

Giulia De Lellis, influencer (ex Grande Fratello Vip)

Carmen Russo, ballerina (ex Grande Fratello Vip)

Enzo Paolo Turchi, ballerino (ex Isola dei Famosi)

Andrea Cerioli, influencer (ex Grande Fratello)

Arianna Cirrincione, influencer (ex Uomini e Donne)

Sossio Aruta (ex Grande Fratello Vip)

Francesco Ricci, influencer

Enock Barwuah, fratello di

Vera Gemma, figlia d’arte (ex Pechino Express)

Filippo Bisciglia, conduttore (ex Grande Fratello)

Rocco Siffredi, attore (ex Isola dei Famosi)

Justine Mattera (attrice e showgirl)

Claudia Galanti (showgirl)

Stefania orlando (conduttrice)

Andrea Roncato (conduttore)

GF Vip, i famosi che hanno smentito la loro presenza

Michela Quattrociocche, attrice

Rosanna Cancellieri, giornalista (ex Isola dei Famosi)

Leonardo Tano (figlio di)